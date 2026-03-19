Domingo nagpanikad na moaway sa US

Nagpanikad na ang sumosulbong nga Pinoy nga boksidor nga si Esneth Domingo hilabi na nga naka-training na siya sa Wild Card Gym sa California, nga gipanag-iya sa bantugang American trainer nga si Freddie Roach.
Si Domingo kasamtangang nag-training sa Wild Card Gym alang sa labing una niyang misyon sa Amerika diin iyang kontrahon ang wala’y pildeng si American Abraham Perez karong Abril 4, 2026, alang sa inilugay sa bakanteng International Boxing Federation (IBF) Inter-Continental flyweight strap sa Embassy Suites sa Albuquerque, New Mexico, USA.
Naggiya ni Domingo, kinsa sakop sa ZIP-Sanman Boxing Team, mao ang iyang trainer ug sa samang higayon iyang uyoan nga si Michael Domingo.
Gipasabot ni Esneth nga usa gyud sa iyang mga damgo ang maka-training sa Wild Card Gym ni Roach, kinsa dugay na nga trainer ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao.
Lakip sa gika-sparring ni Esneth sa Wild Card Gym mao si kanhi world title challenger American John "Scrappy" Ramirez, kinsa maoy kasamtangang No. 1 rated super-flyweight sa World Boxing Association (WBA).
Si Esneth naggunit og 22-4, 14KOs nga rekord samtang si Perez adunay 13-0, 7KOs nga baraha. / EKA, ESL