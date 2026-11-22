Gipamatud-an na usab sa Don Bosco Technical College (DBTC) nga sila gihapon ang labing maayong high school football team sa Sugbo human nila gipildi ang ilang karibal nga Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC), 1-0, sa high school division finals sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) football tournament niadtong Dominggo, Nobyembre 22, 2026, sa Cebu City Sports Center (CCSC) football pitch.
Abtik dayon nga niatake ang DBTC pagpito pa lang sa pagsugod sa duwa. Sa unang play sa engkuwentro, nadawat ni Fred Emmanuel Abrica ang usa ka taas nga pasa ug gilupig niya ang goalkeeper sa SHS-AdC sa usa ka one-on-one nga sitwasyon sa unang minuto pa lang sa regulasyon.
Bisan og taas pa kaayo ang nahabiling oras sa duwa, maayong nakadepensa ang DBTC ug napakyas ang SHS-AdC sa pagtabla sa iskor.
Nalangkat sa DBTC ang ilang ikaunom nga sunodsunod nga titulo sa high school division sa CESAFI ug nagpadayon sa pagpamatuod nga sila gihapon ang hari sa Sugbo.
Gitapos sa DBTC ang torneyo nga wala’y pilde.
Nakuha usab sa DBTC ang upat sa lima ka mga individual awards. Si Yuki John Ceniza maoy napiling MVP, si Earl Rey Amistad II maoy top scorer sa liga, si Jahdrienne Joe Antone ang nakakuha sa Best Goalkeeper honors, ug si Matthew Codee Caldoza ang midaog sa Best Defender trophy. Si Niño Janry Colina sa University of San Jose-Recoletos (USJ-R) maoy gipasidunggan isip Best Midfielder. / EKA