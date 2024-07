Donaire andam makig-away ni Gonzalez

Gihangop ni kanhi world bantamweight champion Nonito “Filipino Flash” Donaire ang potensyal nilang away ni Nicaraguan Roman “Chocolatito” Gonzalez, kinsa bag-uhay lang nisaka sa bantamweight division.

Alang kang Donaire, adu­nay unod ang panagharong nila ni Gonzalez gumikan kay nagdug-ol ra ang ilang pangidaron, pareho silang taas og naabot ug pareho silang umaabot nga Hall of Famers.

“Hopefully, it is a fight we can make happen,” matod ni Donaire nga napatik sa boxingscene.com.

“In my last two fights, I haven’t done anything great. So maybe they are willing to face me this time.”

Si Donaire, 41, adunay 42-8, 28 KOs nga rekord samtang si Gonzalez, 37, naggunit og 52-4, 42KOs nga baraha.

Ang duha ka mga boksidor parehong nakalangkat og world titles sa upat ka weight divisions.

Si Gonzalez sa strawweight, junior flyweight, flyweight, ug junior bantamweight samtang si Donaire sa flyweight, junior bantamweight, bantamweight, ug junior featherweight divisions. / ESL