Donaire gisaka isip WBA No. 1

Nakadawat og maayong balita si kanhi world champion Nonito “Filipino Flash” Donaire human usa sa upat ka mayorihiyang boxing sanctioning bodies ang nihatag og positibong tubag sa iyang hangyo nga ibutang siya isip No. 1 contender sa bantamweight division.
Ang kanhi four-division world champion mao na ang No. 1 bantamweight sa labing bag-ong nigawas nga rating sa World Boxing Association (WBA).
Kining maong kalambuan nahitabo duha ka semana human nakasinati si Donaire (43-9-1, 28KOs) og split decision sa iyang pagsuway og ilog sa korona ni WBA bantamweight champion Seiya Tsutsumi (13-0-1 (8 KOs) sa Tokyo, Japan.
Human sa gitumbok nga away, nabuak ang ilong ni Tsutsumi nga nagkinahanglan og operasyon samtang si Donaire wala ra kaayo nabun-og ug nagpanikad na mobalik sa aksiyon ug manuktok na sab alang sa world title.
Pagkahuman sa away, ang asawa ni Donaire nga si Rachel kinsa mao ra sab ang iyang manager, nipadala dayon og pormal nga hangyo sa WBA, World Boxing Council (WBC), World Boxing Organization (WBO), ug International Boxing Federation (IBF) aron isaka si Donaire isip No. 1 contender.
Si Donaire kinsa nag-edad og 43, nagtinguhang mobuak sa iyang kaugalingong rekord isip labing edaran nga world champion sa bantamweight division.
Unang napatik ni Donaire kining maong rekord niadtong Nobiyembre 2018, dihang nag-edad pa lang siya og 36.
Iya kining nabuak paglabay sa kapin sa duha ka tuig dihang nakarehistro siya og knockout nga kadaugan batok sa kanhi walay pildeng si Nordine Oubaali sa ilang WBC title fight. / ESL