Donaire moaway pagbalik karong Marso 15

Mobalik pag-away si kanhi 4-division world champion Nonito “Filipino Flash” Donaire (43-9, 28KOs) karong Marso 15, 2026, sa Yokohama, Japan, taho sa www.boxingscene.com.
Ning maong tahas, kontrahon ni Donaire si Riku Masuda, 9-1 (8 KOs) sa 10-round World Boxing Association (WBA) bantamweight title eliminator.
Si Donaire, kinsa nag-edad na og 43, katapusang niaway niadtong Disyembre 17, 2025 sa Tokyo, Japan diin napilde siya pinaagi sa sikit nga desisyon batok ni Seiya Tsutsumi sa ilahang inilugay sa WBA bantamweight title.
Human ning maong kapildihan, nagpadayag dayon ang kampo ni Donaire sa upat ka mayorihiyang world boxing bodies nga hatagan og taas nga ranking si Donaire ug positibo ang ilang nadawat nga tubag gikan sa WBA ug nahatagan dayon siya og away . / ESL