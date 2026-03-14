Donaire mobangga ni Masuda sa Japan

Nonito Donaire Jr. (left) and Riku Masuda / OMEGA BOXING GYM
Sa edad nga 43-anyos ang Filipino boxing legend nga si Nonito Donaire Jr. naglantaw og laing higayon para sa title shot.

Unang lakang ni Donaire mao ang ilang sangka ni Japanese prospect Riku Masuda para sa World Boxing Association (WBA) bantamweight title eliminator karong adlawa, Marso 15, 2026, didto sa Yokohama Buntaim, Yokohama, Japan.

Si Donaire Jr. ug Masuda parehas nitimbang og 117.7 pounds sa weigh-in kagahapon.

Ang modaog sa maong away mahimong mandatory challenger sa current WBA bantamweight king Seiya Tsutsumi. / RSC

