Donaire modaog kontra ni Campos

Bisan taudtaod nga wala nakaaway si Nonito “Filipino Flash” Donaire, modaog gihapon kini sa iyang pagbalik og away batok ni Andres Campos sa Chile karong Hunyo 15, 2025 (PH time), sa Casino Buenos Aires sa Argentina.

Mao kini ang pangagpas ni BoxingScene writer Eric Raskin.

Sa edad nga 42, kaya pa kaayo ni Donaire nga makigbatok og dekalidad nga mga boksidor, pagtuo ni Raskin.

Dihang nag-edad og 39 si Donaire, nakarehistro pa siya og 4th round knockout nga kadaugan batok sa kababayang si Reymart Gaballo aron depensahan ang iyang World Boxing Council (WBC) bantamweight title niadtong Disyembre 11, 2021.

Hinuon sa nagsunod niyang duha ka mga away, nasugamak si Donaire sa 2nd round knockout nga kapildihan sa ilang rematch ni Japanese Naoya “Momster” Inoue ug unanimous decision nga kapildihan batok ni Alexandro Santiago.

Human niini, nipahuway una si Donaire ug paglabay sa 27 ka buwan, nakadesisyon kining mobalik og away.

Sa tan-aw ni Raskin, wala pa nihupas ang abilidad ni Donaire ug kaya kaayo niining lupigon ang 28-anyos nga si Campos kinsa layo ra kaayo og kasinatian kumpara kaniya.

Si Donaire adunay 42-8, 28 KOs nga rekord samtang si Campos naggunit og 17-2-1, 6KOs nga baraha.

Alang ni Raskin, wala siya’y nakitang rason nga mapilde si Donaire ning awaya.

“Campos is particularly vulnerable to the left hook, which just happens to be Donaire’s best punch,” pasabot ni Raskin.

Kon modaog si Donaire ning awaya, matod ni Raskin nga puwedi kining mosagubang og mas lisod nga away.

Apan kon mapilde si Donaire, nagkanayon si Raskin nga mao kini ang senyales nga angayan na kining moretiro sa hingpit. / ESL