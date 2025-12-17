Donaire mosuway pagkuha sa world title sa edad nga 43

Sulayan na usab sa future Hall-of-Famer nga si Nonito Donaire Jr. nga batukan ang Father Time samtang nagtinguha siyang mahimong world champion karong adlawa, Disyembre 17, 2025, sa edad nga 43 anyos.
Atubangon ni Donaire Jr. ang reigning World Boxing Association (WBA) bantamweight champion nga si Seiya Tsutsumi sa Kokugikan sa Tokyo.
Kadaghanan sa mga boksingero dili na makasabay sa elite level sa ilang kuwarenta, apan lahi si Donaire Jr., nga miapil sa pipila ra ka piniling atleta sama sa iyang kababayan nga si Manny Pacquiao, nga nagpabiling kusgan bisan sa edad nga 46.
"Age will matter but we have the advantage in experience and heart. The opponent is good and is a volume puncher but he still lacks the experience," sigon ni Omega Boxing Gym head coach Jinggoy Junco, kinsa mouban ni Donaire sa iyang corner kuyog si Rachel Donaire.
"He had a good training camp. We have a huge chance of winning this fight," matod ni Junco.
Gipanag-iya ni Donaire Jr. ang rekord isip pinakatigulang nga bantamweight world champion human niya mapildi si Nordine Oubaali pinaagi sa fourth-round knockout aron makuha ang World Boxing Council (WBC) bantamweight belt sa edad nga 38 niadtong 2021.
Ipakita na usab niya nga naa pa siyay kusog human nakuha ang interim WBA bantamweight title pinaagi sa technical decision nga kadaogan batok kang Andres Campos niadtong Hunyo 14, 2025, sa edad nga 42.
Atubangon ni Donaire Jr. ang usa ka talentadong boksingero nga si Tsutsumi, nga 14 ka tuig ang kalainan sa ilang edad.
Ang 29-anyos nga Tsutsumi paspas nga misaka sa ranggo ug nakuha ang iyang kahigayunan sa iyang ika-unom ka tuig isip pro. Gihagit niya ang kapwa Hapon nga si Takuma Inoue ug napildi kini pinaagi sa unanimous decision niadtong 2024 aron mahimong WBA bantamweight champion. Nakalusot siya sa iyang unang title defense human nagtapos sa majority draw batok sa kanhing world champion nga si Daigo Higa.
Giisip si Donaire Jr. nga usa sa pinakamaayong Filipino fighters nga misul-ob og boksing gloves. World champion siya sa upat ka weight divisions ug naka-atubang og dagkong ngalan sama nila Naoya Inoue, Oubaali, Carl Frampton, Nicholas Walters, Vic Darchinyan, Guillermo Rigondeaux, Jorge Arce, Omar Narvaes, ug Fernando Montiel.
Adunay rekord si Donaire Jr. nga 43-8 uban ang 29 ka knockouts, samtang si Tsutsumi adunay walay kapildihan nga rekord nga 12-0-3 uban ang walo ka knockouts.
Apil usab sa aksyon sa maong fight card ang Filipino prospect nga si Vencent Lacar (10-1, 4 KOs).
Mag-atbang sila ni kanhing world champion Segio Yuri Akui (21-3-1, 11 KOs) sa usa ka walo ka round nga away. / RSC