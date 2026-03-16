Donaire nasugamak sa 8th rd. stoppage nga pilde

Nasugamak sa 8th round stoppage nga kapildihan si Nonito “The Filipino Flash” Donaire batok sa mas batan-on niyang kontra nga si Japanese Riku Masuda sa ilang bantmaweight eliminator bout niadtong Dominggo sa gabii, Marso 15, 2026, sa Japan.
Si Donaire, kinsa nag-edad na og 43, natumba sa 7th round human naigo og makusog nga walang kumo sa 28 anyos nga si Masuda.
Sa nahabiling 1:12 minutos sa 8th round, niitsa na og tualya ang corner ni Donaire, kinsa ginukbok na’g maayo ni Masuda niadtong mga gutloa.
Sa kadaugan, nahimong mandatory contender si Masuda batok sa iyang kababayang si World Boxing Association (WBA) bantamweight champion Seiya Tsutsumi.
Si Masuda nisaka sa 10-1, 9KOs nga rekord samtang si Donaire nahagbong sa 43-10 (28 KOs) nga baraha. / ESL