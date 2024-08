Donaire vs. Gonzalez padayong gisabutan

Pulos na man tuod wala’y gigunitan nga world title sila si Nonito “Filipino Flash” Donaire ug Nicaraguan “Chocolatito” Gonzalez apan gituohang hangupon gihapon sa boxing fans sa kalibutan kon magkrus ang ilang dalan ibabaw sa ring.

Sa pagkangan nga pareho silang four-division world champions, dili malalis nga makapaukyab nga aksyon ang masaksihan kon madayon ang plano nga mag-away sila sa hinapos nga bahin sa tuig 2024.

Si Donaire, 41, nibutyag nga kasamtangang nagpadayon ang negusasyon kabahin sa ilang away ni Gonzalez, 37.

“I don’t know if it’s going to come through, but we’re talking,” matod ni Donaire nga napatik sa wwww.boxingscne.com. Si Donaire naggunit og 42-8, 28 KOs nga rekord samtang si Gonzalez adunay 52-4, 42 KOs nga baraha.

“I’m just training my butt off and hoping it’ll happen,” dugang ni Donaire. / ESL