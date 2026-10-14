Donald Trump motambong sa Asean Summit sa Pilipinas

Gikompirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro niadtong Miyerkules, Oktubre 14, 2026, nga motambong si US President Donald Trump sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) Summit nga ipahigayon sa Pilipinas karong Nobiyembre.
Apan, wala mohatag og dugang detalye si Castro bahin sa partisipasyon ni Trump sa ika-49 nga Asean Summit ug ubang mga kalihukan nga may kalabutan nga summit.
Ang ika-49 nga Asean Summit ipahigayon gikan sa Nobiyembre 16 hangtod 18 sa Philippine International Convention Center sa Pasay City.
Gilaumang motambong sa maong kalihukan ang mga lider gikan sa mga nasod nga miyembro sa Asean ug uban pang mga nasod nga kauban sa pakigtambayayong.
Gideklarar ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Nobiyembre 16 hangtod 18 isip mga espesyal nga adlaw nga walay trabaho sa National Capital Region aron maseguro ang hapsay nga dagan sa trapiko ug ang kaluwasan ug seguridad sa mga partisipante sa summit.