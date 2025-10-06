Donation hub sa Tuburan, gibuksan

Gibuksan ang usa ka Provincial Donation Hub sa Tuburan Covered Court aron modawat og mga hinabang alang sa mga lungsod sa amihanang Sugbo nga naigo sa linog.
Kini ang gipahibalo sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo niadtong Dominggo, Oktubre 5, 2025.
Gipahimutang kini sa Tuburan Municipal Government uban sa pakigtambayayong sa Cebu Provincial Government. Kini ang ikaduha nga donation hub nga gibuksan sunod sa Bogo City.
Giawhag ang mga donor nga mo-coordinate pinaagi sa opisyal nga drop-off points aron malikayan ang kahuot sa trapiko ug maseguro ang epiktibo nga operasyon sa hinabang. / CDF