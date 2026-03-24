Doncic, Ball napili nga NBA POW

Napili nga labing bag-ong Players of the Week sa National Basketball Association (NBA) sila si Los Angeles Lakers superstar Luka Doncic ug Charlotte Hornets guard LaMelo Ball.

Si Doncic, kinsa maoy napili gikan sa Western Conference, maoy nangulo aron makarehistro ang Lakers og 4-0 nga rekord sa ika-22 ka mga semana sa regular season diin nag-average siya og 42.3 puntos.

Samtang si Ball, kinsa maoy napili gikan sa Eastern Conference, nangulo sab sa Hornets aron makaposte og 3-0 nga rekord sa niaging semana diin nag-average siya og 26.3 puntos. / Gikan sa wires