Doncic, Brunson mga NBA POW

Napiling bag-ong Players of the Week sa National Basketball Association (NBA) sila si Los Angeles Lakers guard Luka Dončić ug New York Knicks guard Jalen Brunson sa ikatulong semana sa 2026-27 season.

Si Doncic, kinsa nag-average og 45 puntos sa miaging semana, maoy nipatigbabaw sa West diin lakip sa iyang nalupig sila si Golden State Warriors guard Stephen Curry ug San Antonio Spurs center Victor Wembanyama.

Si Brunson, kinsa nag-average og 27.7 puntos sa miaging semana may nidaog sa East diin apil sa iyang gilupig sila si Miami Heat forward Giannis Antetokounmpo ug Philadelphia 76ers guard-forward Jaylen Brown. / Gikan sa wires