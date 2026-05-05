Doncic di gihapon makaduwa’g balik

Dili lang gihapon makaduwa si superstar Luka Doncic sa pag-asdang sa Los Angeles Lakers sa defending champion Oklahoma City Thunder karong Miyerkules sa buntag, Mayo 6, 2026 (PH time), sa pagsugod sa ilang Western Conference semi-finals series sa National Basketball Association (NBA) Playoffs.
Sa sayo pa, wala mohatag og detalye si Lakers coach JJ Reddick kabahin sa estado ni Doncic apan kagahapon, Martes, Mayo 5, giklaro ni Reddick nga dili gihapon makaduwa ang usa sa iyang mga pambato.
Si Doncic wala pa nakabalik pagduwa human kini nakasinati og angol (Grade 2 hamstring strain) niadtong Abril 2 atol sa dakong kapildihan sa Lakers ra sab sa Thunder sa regular season. / Gikan sa wires