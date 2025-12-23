Doncic di kaduwa batok sa Phoenix

Dili makaduwa ang usa sa mga pambato sa Los Angeles Lakers nga si Luka Doncic sa ilang pagpakigbatok sa Phoenix Suns karong Miyerkules, Disyembre 24, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Kini gumikan sa nasinating angol ni Doncic (left calf contusion) atol sa kapildihan sa Lakers batok sa Los Angeles Clippers, 88-133, niadtong Dominggo, Disyembre 21. Ning maong duwaa, wala na niduwa si Doncic sa 2nd half.
Sa praktis sa Lakers sa Martes, Disyembre 23, giputos og baga ang naangol nga tiil ni Doncic. / Gikan sa wires