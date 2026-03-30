Doncic di kaduwa kay suspendido

Dili makaduwa si Los Angeles Lakers superstar Luka Doncic batok sa Washington Wizards karong Martes, Marso 31, 2026 (PH time), sa 2025-26 season sa National Basketball Association (NBA).
Kini gumikan kay napahamtangan si Doncic og usa ka duwa nga suspensiyon nga wala’y bayad human siya natawagan sa iyang ika-16 nga technical foul atol sa kadaugan sa Lakers batok sa Brooklyn Nets niadtong Sabado, Marso 28.
Sa lagda sa NBA, masuspenso deretso ang usa ka magduduwa kon matawagan kini sa ika-16 nga TF niini sa season. / Gikan sa wires