Doncic gitugtan na makaduwa’g balik

Duha ka mga adlaw human nakasinati og angol sa iyang tuo nga tuhod si Luka Doncic atol sa training sa Slovenia alang sa umaabot nga EuroBasket competition, gitugtan na siya nga makabalik sa pagduwa nga wala’y restriksyon.
Nasuta nga dili ra grabe ang angol ni Doncic, nga maoy hinungdan nga wala siya nakatiwas pagduwa atol sa tuneup game sa Slovenia batok sa Latvia niadtong Dominggo, Agusto 17, 2025 (PH time).
Ang usa sa mga pambato sa Los Angeles Lakers sa National Basketball Association (NBA) gituohang moduwa sa laing tuneup game sa Slovenia batok sa Great Britain karong Miyerkules, Agusto 20. /Gikan sa wires