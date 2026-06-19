Doncic hingpit na nga naalim

Hingpit nang naalim si Los Angeles Lakers superstar Luka Doncic gikan sa iyang angol (hamstring strain) ug andam na kini alang sa iyang offseason training, taho sa ESPN.
Sa wala pa niya nasinati ang iyang angol niadtong Abril 2, 2026, si Doncic leading scorer sa National Basketball Association (NBA) sa iyang average nga 33.5 puntos, numero nga nakatabang sa Lakers aron mahimong No. 4 seed sa Western Conference dala ang 53-29 nga rekord sa regular season.
Sa pagpadaplin ni Doncic, naglisod pagsugakod ang Lakers sa ilang tahas sa playoffs. / Gikan sa wires