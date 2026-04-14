Doncic igo lang una moabiba

Dili man tuod makaduwa si Luka Doncic inig sugod sa tahas sa Los Angeles Lakers sa 1st round sa National Basketball Association (NBA) Playoffs sa umaabot nga pipila ka mga adlaw apan personal siyang motan-aw sa duwa aron suportahan ang iyang mga kauban.
Si Doncic mobalik sa Los Angeles karong Sabado, Abril 18, 2026 (PH time) gikan sa Spain diin nagpatusok siya og ubay-ubay nga indyeksyon alang sa iyang angol (Grade 2 left hamstring strain).
Ang Lakers nakasulod sa Playoffs isip West No. 4 diin ilang kontrahon ang No. 5 Houston Rockets sa 1st round series. Wa pa masayri kon kanus-a makabalik pagduwa si Doncic. / Gikan sa wires