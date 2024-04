Doncic, Irving puno sa kadasig

Sa kasamtangang season sa National Basketball Association (NBA), dayag kon unsa ka delikado ang panagpares nila ni Dallas Mavericks supertars Luka Doncic ug Kyrie Irving.

Sa pagpangulo nila ni Doncic ug Irving, ang Mavericks ningrehistro og 14 ka mga daog sa katapusan nilang 16 ka mga duwa nga nagpahiluna kanila sa ikalima nga luna sa Western Conference sa kasamtangan.

Ang Mavericks, nga aduna na lay upat ka mga duwa nga nahabilin sa regular season, adunay 40-38 nga rekord ug hayaghayag ang paglaum niini nga makasulod sa Top 6 nga maghatag kanila og deretsong puwesto sa playoffs nga dili na moagi sa makuyaw nga Play-in Tournament.

Nanghinaot si Irving nga mao pa lang kini ang sinugdanan sa pag-ulbo sa ilang panagpares ni Doncic nga wala nahitabo sa miaging tuig atol sa pagbalhin ni Irving sa Mavericks.

Parehong puno sa kadasig sila si Doncic ug Irving hilabi na ning higayuna nga hayag na nga dungan silang makasulod sa playoffs sa labing unang higayon.

“Life is about redemption, especially in sports, where anybody can say anything and something could happen the next day or the next two weeks or the next few months that leads to you succeeding at a very high level,” asoy ni Irving, kinsa usa ka 13-time All-Star. “The chemistry is big. We are on a roll right now,” matod ni Doncic.

Nagkanayon si Mavericks coach Jason Kidd nga ning puntoha, padayon pa gihapon silang naghulma og lig-ong puwersa kansang pundasyon mao ang panagpares nila ni Doncic ug Irving.

“We’re building something (and) when you talk about Kai and Luka, you’ve got talent. And you have to have talent to win in this league. And that’s what we’re doing,” matod ni Kidd. / AP