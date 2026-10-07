Doncic kuntento sa Iyang kondisyon

Human sa labing una niyang pagduwa sa 2026 preseason sa National Basketball Association (NBA) niadtong Martes, Oktubre 6, 2026 (PH time), ang bag-ong lider sa Los Angeles Lakers nipadayag og pagkakuntento kabahin sa iyang kondisyon.
Bisan mao lang kini ang labing una niyang pagduwa og usa ka organized basketball gikan sa offseason, si Doncic nagpakatap og 21 puntos, agakon ang Lakers sa dakong kadaugan batok Sacramento Kings, 127-103.
“Personally, I think I felt great,” matod ni Doncic. / Gikan sa wires