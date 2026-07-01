Doncic mi-react sa desisyon ni James

Nipagawas og positibong reaksyon si Luka Doncic kabahin sa desisyon ni LeBron James kinsa nananghid na sa Los Angeles Lakers nga mobalhin og laing team sa sunod season sa National Basketball Association (NBA).
“An honor to play with and learn from you,” mensahe ni Doncic sa social media.
Sa pagbiya ni James kinsa four-time MVP, hayan mas mobug-at ang obligasyon ni Doncic isip usa ka lider sa Lakers.
Si Doncic nakuha sa Lakers niadtong Pebrero 2025 pinaagi sa trade nga naghatod kang Anthony Davis sa Dallas Mavericks. / Gikan sa wires