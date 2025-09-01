Doncic mikulit og EuroBasket history

Nimugna og makasaysayong triple-double si Luka Doncic aron agakon ang Slovenia sa dakong kadaugan batok sa Belgium, 86-69, ning Lunes, Septiyembre 1, 2025 (PH time), sa EuroBasket sa Katowice, Poland.
Si Doncic nipakatap og 26 puntos, 11 assists, ug 10 assists aron iposte ang ikaupat pa lang nga triple-double sa EuroBasket gikan niadtong 1995.
Ning maong duwa, si Doncic mao sab ang nahimong labing batan-on magduduwa (26 years, 184 days) sa torneyo nga nakaabot og 400 puntos gikan ni Tony Parker niadtong 2007 (25 years, 122 days). / Gikan sa wires