Doncic mikulit og history

Nikulit og kasaysayan si Lu­ka Doncic sa iyang pagpa­ngulo sa kadaugan sa Dallas Ma­vericks batok sa hosts Detroit Pistons, 142-124, ning Dominggo, Marso 10, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Nagpakatap og 39 puntos, 10 ka rebounds ug 10 ka asissts si Doncic nga nagpahimo kaniyang labing unang magduduwa sa kasaysayan sa NBA nga nakamugna og unom ka sunodsunod nga 30-point triple-doubles.

Nainat sab niya ang kaugalingon niyang rekord nga lima ka sunodsunod nga 35-point triple-doubles.

“That just shows what le­vel he’s playing on right now,” matod ni Ma­vericks coach Jason Kidd. “He knows he can score the ball, and he’s also able to find his teammates and lastly, he’s able to rebound the ball.”

Si Kyrie Irving nidugang og 21 puntos samtang niamot og 17 puntos si Daniel Gafford.

Ang Pistons gipangulohan ni Cade Cunningham pinaagi sa iyang 33 puntos samtang nitunol si Simone Fontecchio og iyang career-high 27 puntos.

Gikan sa upat ka mga puntos lang nga labaw sa halftime, ang Mavericks ningpabulhot sa ilang opensa sa pagpangulo ni Doncic aron inaton ang ilang bihtaha ngadto sa 104-88.

Wala na nakabangon pagbalik ang Pistons human niini.

“We just couldn’t score — we had seven turnovers in the third quarter — and no one played defense,” batbat ni Pistons coach Monty Williams. “We didn’t and they didn’t.” / AP