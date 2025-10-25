Doncic mipabuto og 49 batok Timberwolves

Nakahimo si Luka Dončić og 49 ka puntos ug nahimong ikaupat nga player sa kasaysayan sa NBA nga misugod sa usa ka season nga adunay sunodsunod nga 40-point nga mga duwa, samtang gipangulohan niya ang Los Angeles Lakers sa 128-110 nga kadaugan batok sa Minnesota Timberwolves kagahapon.
Pagkahuman sa iyang 43 ka puntos nga performance sa pagbukas sa season batok sa Golden State, misunod si Dončić sa iyang pinakataas nga scoring game sulod sa iyang karera uban sa Lakers. Nihimo siya sa 14 sa 23 ka tira, lakip na ang lima ka tres, 11 rebounds ug 8 assists.
Sila Michael Jordan, Wilt Chamberlain, ug Anthony Davis ra ang nakasugod usab sa NBA season nga adunay duha ka 40-point nga mga duwa. / RSC