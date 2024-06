Doncic mireklamo sa tawag sa ref

Mikuwestiyon si Dallas Mavericks superstar Luka Doncic kon nganong gitawagan siya sa iyang ikaunom ug katapusang foul sa referee sa nahabiling 4:12 minutos sa ilang kapildihan batok Boston Celtics, 106-99, sa Game 3 sa National Basketball Association (NBA) Finals ning Huwebes, Hunyo 13, 2024 (PH time).

Mao kini ang labing unang higayon nga na-foul out si Doncic sulod sa 48 ka mga duwa sa playoffs nga iyang naagian.

“We couldn’t play physical. I don’t know. I don’t want to say nothing,” matod ni Doncic.

Napilde ang Mavericks ning duwaa nga nakahagsa kanila sa 0-3 nga biya sa series. / AP