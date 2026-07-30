Doncic mo-host og minicamp sa Lakers

Mo-host si Luka Doncic og upat ka adlaw nga minicamp alang sa Los Angeles Lakers sa sunod buwan sa iyang nasod nga Slovenia.
Ang minicamp nagsilbeng team building sa Lakers nga adunay dakong kausaban sa ilang puwersa inig sugod sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Ang kalihukan gilangkuban og workouts, golf, bonding, ug pagsuroy sa Ljubljana, ang capital city sa Slovenia.
Sa sayo pa, gipadayag ni Doncic ang iyang kahinam kabahin sa bag-o niyang mga kauban nga naglakip sa kanhi pambatong sentro sa Utah Jazz nga si Walker Kessler. / Gikan sa wires