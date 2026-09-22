Superbalita Cebu

Doncic mobalik og sayo sa Los Angeles

Doncic mobalik og sayo sa Los Angeles
Doncic
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Mobalik og sayo si Luka Doncic gikan sa Europe paingon sa Los Angeles, USA alang sa pagpangandam sa Lakers sa 2026-27 season sa National Basketball Association (NBA).

Si Doncic kinsa maoy gikonsiderar nga bag-ong lider sa Lakers, nakatakdang moabot sa LA karong Lunes, Septiyemgre 29, 2026 (PH time), atol sa Media Day sa Lakers.

Ning bag-ohay lang, si Doncic nag-post sa social media og makatay-og kasingkasing nga mga hulagway sa iyang duha ka batang anak nga mga babaye nga sila si Gabriela ug Olivia sa Slovenia, nga tataw nga pagpakita nga nananghid na siyang molarga. / Gikan sa wires

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