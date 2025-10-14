Doncic moduwa na sa preseason

Sa labing unang higayon, mopakita og aksiyon si Los Angeles Lakers superstar Luka Doncic sa 2025-36 National Basketball Association (NBA) Preseason batok sa Phoenix Suns karong Miyerkules, Oktubre 15, 2025 (PH time).
Si Doncic wala una niduwa sa nag-unang tulo ka tahas sa Lakers sa preseason aron makapahuway og insakto gumikan kay gikan pa siya nagduwa sa iyang nasod nga Slovenia sa EuroBasket.
Ang Lakers nga aduna’y 1-2 nga rekord, aduna pa’y tulo ka duwa nga nahabilin sa preseason batok sa Suns, Dallas Mavericks, ug Sacramento Kings. / Gikan sa wires