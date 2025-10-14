Superbalita Cebu

Doncic moduwa na sa preseason

Doncic moduwa na sa preseason
Doncic
Published on

Sa labing unang higayon, mopakita og aksiyon si Los Angeles Lakers superstar Luka Doncic sa 2025-36 National Basketball Association (NBA) Preseason batok sa Phoenix Suns karong Miyerkules, Oktubre 15, 2025 (PH time).

Si Doncic wala una niduwa sa nag-unang tulo ka tahas sa Lakers sa preseason aron makapahuway og insakto gumikan kay gikan pa siya nagduwa sa iyang nasod nga Slovenia sa EuroBasket.

Ang Lakers nga aduna’y 1-2 nga rekord, aduna pa’y tulo ka duwa nga nahabilin sa preseason batok sa Suns, Dallas Mavericks, ug Sacramento Kings. / Gikan sa wires

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph