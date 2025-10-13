Superbalita Cebu

Doncic mopagawas sa tanang makaya

Nagkanayon si Luka Doncic nga sa iyang pamati, wala siya naobligar nga mokayod og doble aron matapakan ang haw-ang nga mabiyaan ni LeBron James inig sugod sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).

Gipasabot ni Doncic nga sama sa naandan, ipagawas lang niya ang iyang tanang makaya.

“I just want to play basketball. If I do less, if I do more, whatever it takes for me to get a win,” asoy ni Doncic.

Si James dili makasugod sa bag-ong season gumikan kay nagpaalim siya sa iyang angol (sciatica). / Gikan sa wires

