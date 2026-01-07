Doncic nag-una sa All-Star votes

Pabiling nag-una si Los Angeles Lakers guard Luka Doncic sa hinakutay og mga boto alang sa 2-26 National Basketball Association (NBA) All-Star Game nga ipahigayon karong Pebrero 15, 2026, sa Intuit Dome sa Inglewood, California, USA.
Ang Slovenian superstar nakahakot na og 2.229,811 overall votes.
Si Greek Giannis Anetotokounmpo sa Milwaukee Bucks maoy nagsunod ni Doncic bawon ang 2,092,284 votes.
Laing international player nga si Serbian Nikola Jokic sa Denver Nuggets maoy naa sa ikatulo dala ang 1,998,560 votes / Gikan sa wires