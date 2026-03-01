Doncic nagmangtas sa iyang birthday

Gihatagan ni Luka Doncic og regalo ang iyang kaugalingon ug Los Angeles Lakers sa iyang ika-27 nga birthday human nila gitumba ang karibal nga Golden State Warriors, 129-101, sa Nationa Basketball Association (NBA) didto sa Chase Center, San Francisco, niadtong Dominggo, Marso 1, 2026 (PH time).
Si Doncic niselebrar sa iyang birthday pinaagi sa pagpakatap og 26 puntos, walo ka assists ug unom ka rebounds aron makakawat og daog ang Lakers sa balwarte sa Warriors nga Bay Area.Naputol sa Lakers ang ilang tulo ka sunodsunod nga pilde og nisaka sa 35-24 (win-loss) record.
Ang beterano nga si LeBron James hapit mo triple-double sa iyang 22 puntos, siyam ka assists ug pito ka rebounds.
Sa maong duwa nakabuhat pud si James sa iyang ika-1,000 nga tres ubos sa Lakers franchise, diin duha lang sila ni anhing Kobe Bryant ang nalakip sa maong elite nga lista.
Si Bryant nga niduwa sa iyang tibuok career sa Lakers adunay 1,827 ka tres, gisundan dayon ni James (1,002), Derek Fisher (846), Nick Van Exel (750) ug Byron Scott (595). Piang ang pwersa sa Warriors tungod wala ang duha ka pambato nga si Stephen Curry ug Jimmy Butler nga nagpaayo pa sa injury.
Namuntos sa Warriors sila Gui Santos (14), Moses Moody (12), De'Anthony Melton (10) ug Al Horford (8). / RSC