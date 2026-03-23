Doncic nakalikay sa suspensyon

Gibakwi sa National Basketball Association (NBA) ang ika-16 unta nga technical foul ni Los Angeles Lakers superstar Luka Doncic sa 2025-26 season nga gitawag atol sa kadaugan sa Lakers batok sa Orlando Magic niadtong Dominggo, Marso 22, 2026 (PH time).
Human sa pagtawag ning maong TF, niapelar dayon ang Lakers ug nakadawat kini og positibong tubag.
Sa lagda sa NBA, ang magduduwa nga makaabot og 16 ka TF sa usa ka season pahamtangan og usa ka duwa nga suspensyon, nga nalikayan ni Doncic human gibakwi sa NBA ang iyang ika-16 unta nga TF. / Gikan sa wires