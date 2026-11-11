Doncic nalantawan makasunod ni Curry

Ning puntoha, nakabiya na og dako si Los Angeles Lakers superstar Luka Doncic sa sayong mga kandidato sa inilugay sa MVP sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Sayo pa man tuod apan nalantawan nang daan nga posibleng makasunod si Doncic sa lakang ni Golden State Warriors superstar Stephen Curry, kinsa maoy bugtong unanimous winner isip MVP sa kasaysayan sa NBA.
Nahimo kini Curry niadtong 2015-16 season dihang napangulohan niya ang Warriors sa pagkulit og 73-9 nga rekord. / Gikan sa wires