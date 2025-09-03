Doncic, Slovenia sulod sa rd. of 16

Nagpakatap og 26 puntos si Luka Doncic aron agakon ang Slovenia sa kadaugan batok sa Iceland, 87-79, sa EuroBasket ning Miyerkules, Septiyembre 3, 2025 (PH time), sa Katowice, Poland.
Si Doncic, kinsa usa sa mga pambato sa Los Angeles Lakers sa National Basketball Association (NBA), igo lang nirehistro og 2-of-10 sa three-point range ug nibawi na lang kini sa laing departamento aron maagak ang Slovenia.
Sa kadaugan, ang Slovenia (2-2) nakaabante sa round of 16 diin ilang kontrahon ang Israel (3-1). / Gikan sa wires