Donovan misuporta ni coach Atkinson

Malipayon ang lider sa Cleveland Cavaliers nga si Donovan Mitchell nga magbiling coach sa Celtics si Kenny Atkinson bisan gibutlogan sila sa New York Knicks, 4-0, sa bag-ohay lang nahuman nga Eastern Conference finals series sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
"We love Kenny. I ride with Kenny," matod ni Mitchell kabahin kang Atkinson kinsa maoy napiling NBA Coach of the Year sa niaging season.
Alang kang Mitchell, dako na nga kalampusan nga naagak pagbalik ni Atkinson ang Cavalier sa Eastern Conference finals.