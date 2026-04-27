Donte ikaupat nga No. 0 nga naangol

Nasuta sa medical tests nga nakasinati ang usa sa mga sinaligan sa Minnesota Timberwolves nga si Donte DiVincenzo og grabeng pagkaangol (torn right Achilles) atol sa ilang kadaugan batok sa Denver Nuggets, 112-96, sa Game 4 sa ilang Western Conference first round series sa National Basketball Associatio (NBA) Playoffs.
Sa ninglabay nga katuigan, si DiVincenzo nahimong ikaupat nga magduduwa nga naggamit og No. 0 nga nakasinati ning maong natad sa pagkaangol, nga nagkinahanglan og taas nga panahon sa pagpaalim.
Nisunod siya nila ni Damian Lillard, Jayson Tatum, ug Tyrese Haliburton. / Gikan sa wires