DOST 7 moduso sa industriya sa kawayan sa Central Visayas

Iduso sa Department of Science and Technology – Region (DOST) 7 ang usa ka hiniusang industriya sa kawayan sa Central Visayas pinaagi sa Bamboo Technology and Innovation Summit.
Kini magsilbing taytayan aron magkatakdo ang mga mag-uuma, LGUs, MSMEs, ug mga international partner.
Gipahayag ni DOST 7 Regional Director Dr. Tristan Abando sa SunStar Cebu niadtong Marso 4, 2026, nga ang kawayan dili lang usa ka malungtarong resources kondili usa sab kini ka carbon asset.
Pinaagi sa pagpananom ug pagproseso sa kawayan, ang mga mag-uuma mahimong makatigom og carbon dioxide nga magbukas og kahigayunan alang sa carbon credits. Kini nga sistema makahatag og pundo ug makapauswag sa panginabuhi sa komunidad.
Gihatagan sab og gibug-aton sa summit ang mga produkto sa kawayan nga duna’y taas nga value, sama sa textiles, muwebles, ug ornamental bamboo.
Ang pagtuon sa textiles nga kawayan nagtumong sa pagpalig-on sa industriya sa fiber sa Pilipinas, samtang ang mga muwebles ug landscaping nag-promote sa circular economy.
Gipasabot ni Abando ang kamahinungdanon sa strategic planning sa mga plantasyon sa tibuok Sugbo, Bohol, ug Mindanao aron matubag ang nagkadakong panginahanglan samtang gipanalipdan ang ecology. / EHP