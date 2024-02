DOT: Dive tourism midoble sa 2023, mikita og P73B

Gibutyag ni Department of Tourism (DOT) Secretary Christina Garcia Frasco sa Sabado, Pebrero 24, 2024, ang P73 bilyunes nga kontribusyon sa dive tourism sa ekonomiya sa nasod sa 2023.

Atol sa opening ceremony sa Philippine International Dive Expo (Phidex) 2024 sa World Trade Center sa Pasay City, si Frasco niingon nga ang kita sa nasod sa dive tourism midoble niadtong 2023, gikan sa P37 bilyunes niadtong 2022.

“United under the guidance and visionary leadership of our President, we can look forward to yielding additio­nal revenue from this industry, reinforcing the Philippine position as the World’s Premier Dive Destination, and tou­rism’s role as now one of the strongest pillars of our economy..” matod ni Frasco.

Sa usa ka pahayag ni Frasco, si Pres. Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nag-awhag sa mga Pilipino nga maghiusa sa pagpanalipod sa kadagatan sa Pilipinas samtang siya misaad nga ipadayon ang baro­ganan sa nasod isip “usa ka hotspot sa biodiversity ug underwater adventure” pinaagi sa estratehikong pamuhunan ug malungtarong turismo.

Gisubli ni Marcos ang mahinungdanong tahas sa partisipasyon sa pribadong sektor sa pagseguro nga ang Pilipinas magpabilin nga usa ka nag-unang destinasyon alang sa mga mahiligon sa diving ug mga propisyonal gikan sa nagkalainlaing dapit sa tibuok kalibutan.

Ang Pilipinas giila isip nag-unang beach destination sa kalibutan ug ang nag-unang dive destination sa kalibutan sa World Travel Awards 2023. / SunStar Philippines