DOT mireak sa mga pagsaway batok ni Frasco

Gisalikway sa Department of Tourism (DOT) ang mga pasangil nga gigamit sa ahensiya o sa Kalihim sa Turismo ang publikong opisina o resources niini alang sa personal nga promosyon ug gihulagway ang mga akusasyon nga bakak ug walay basehan.
Nahitabo kining maong kontrobersiya human nagbaha ang posts sa social media diin daw mas gihatagan og gibug-aton sa DOT ang hulagway ni Secretary Christina Garcia-Frasco imbes sa mga talan-awon sa turismo.
Makita sa gitumbok nga mga social media post ang Philippine Topics magazine cover story diin naa ug nagbansiwag ang hulagway ni Frasco.
Giklaro sa DOT nga ang Philippine Topics usa ka pribadong publikasyon ug dili opisyal nga magazine sa departamento.
Matod sa DOT nga ang ilang ahensiya wala nikontrata o nibayad sa Philippine Topics sa paghimo sa ilang cover o feature story.
Gitataw sa DOT nga ang tanang desisyon sa editoryal, lakip na ang pagpili sa mga hulagway ug teksto, kabubut-on sa maong magazine.
Dugang pa niini, wala sila nihatag og mga litrato, giya, o pundo alang sa maong feature story ug namatikdan nga ang Philippine Topics nagpahigayon sa ilang kaugalingong coverage sa mga kalihukan nga may kalabutan sa World Expo Osaka 2025 gamit ang ilang kaugalingong mga materyales.
Gisubli sa DOT ang ilang pasalig sa transparency, accountability, ug sa ethical nga pag-promote sa turismo sa Pilipinas ug gikondenar niini ang pagpakaylap sa bakak ug makalibog nga mga impormasyon. / CDF