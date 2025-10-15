DOTr hangyuon ni Archival tugtan ang mga sakyanan mogamit sa CBRT lanes

Hangyuon ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Department of Transportation (DOTr) nga temporaryo una nga tugutan ang mga pampubliko ug pribado nga mga bus nga moagi sa dedicated lane sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT).
Kini aron maminusan ang grabeng kahuot sa trapiko nga naobserbahan atol sa bag-ohay nga mga route inspections.
Giklaro ni Archival nga normal lang nga moubos ang dagan sa trapiko tungod kay ang test runs naglakip man og kausaban sa naandan nga paggamit sa dalan nga dako og epekto sa mga regular nga motorista sa rota.
“Of course, ma-traffic gyud kay nag-change man pud ta og lane nga magamit sa mga CIBUS, nya atong mga drivers mohunong ra man bisag asa. Naay bus nga gikan ana nga route, 'nya moagi sa BRT road. Ang akong request is pasudlon lang unta na sila kay mao ra man gihapon nang rotaha,” pasabot ni Archival.
Giklaro sa mayor nga ang kalihukan usa lang ka route inspection ug dili pa ang opisyal nga dry run.
Matod niya daghan pa ang gikinahanglang mga adjustment nga himuon, sama sa tukmang pag-ila sa mga loading ug unloading zones.
Sa pagkakaron, kining mga zone nagpabilin pa sa kadalanan, hinungdan sa kahuot sa trapiko sa mixed-traffic lanes.
Iyang gibutyag nga duna untay impormasyon gikan sa Manila nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. posible nga motambong sa opisyal nga dry run.
Apan tungod sa bag-ohay nga mga linog sa siyudad, kini posibleng i-postpone ngadto sa Nobiyembre.
Niawhag sab si Archival sa DOTr nga seguruhon ug bantayan ang mga wala pa mahuman nga estasyon sa CBRT.
Kini nga mga estasyon wala pa ma-turn over sa siyudad ug gitaho nga gigamit na isip kasilyas sa ubang tawo.
“Wala pa gyud na nahuman so mao na akong gihangyo sa DOTr nga if possible, bantayan unta na nila. Wala pa man na-turn over sa city, so responsibility pa nila nga guwardiyahan,” matod sa Mayor.
Bisan pa sa ginagmay nga mga problema, giasoy ni Archival nga ang siyudad nagpabilin nga hugot sa ilang saad pagseguro sa kalampusan sa proyekto sa CBRT nga nagtumong sa paghatag og mas paspas ug mas efficient nga pampublikong sistema sa transportasyon, samtang nagbalanse sab sa dagan sa trapiko atol sa transition phase. / CAV