DOTr miduso sa pagtukod og riles sa tren gikan sa Carcar hangtod Danao

Gitun-an karon sa Nasudnong Kagamhanan isip long-term nga tubag sa nagkagrabe nga trapiko sa Sugbo ang gisugyot nga P199-bilyon nga riles sa tren, nga moabot og 67.5 kilometros gikan sa Dakbayan sa Danao paingon sa Dakbayan sa Carcar.
Gibutyag ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Giovanni Lopez sa "Usapang Budget" forum niadtong Biyernes, Pebrero 20, 2026, nga nagsugod na ang proseso sa procurement alang sa Metro Cebu Urban Mass Rapid Transit (UMRT) ug gilauman nga mahuman kini karong Marso 2026. Target sa administrasyon nga masugdan ang Feasibility Study sa proyekto karong Oktubre 2026.
Gitinguha nga mahuman ang proyekto sa tuig 2040. Sumpayon niini ang dakong bahin sa Metropolitan Cebu pinaagi sa 67.5 kilometros nga riles, ug duna pay laing 25 kilometros nga magkonektar paingon sa Mactan-Cebu International Airport (MCIA).
Human sa pipila ka mga tuig nga paghulat sa commutersr, ang kaharuhay mahimong moabot og mas sayo pinaagi sa CBRT Package 1 (gikan sa Cebu South Bus Terminal paingon sa Fuente Osmeña) nga anaa na sa 97.67 porsiyento nga kompleto.
Kini nga P28.78-bilyon nga sistema gilauman nga moserbisyo og 34,000 ka mga pasahero matag adlaw sa higayon nga maabli na ang unang bahin niini sa Marso 2026.
Gikonsiderar sab ni Lopez ang Public-Private Partnership (PPP) scheme para sa mga sunod nga package aron makompleto ang tibuok 35-kilometros nga high-capacity transport system.
Gibutyag usab ni Lopez ang ubang mga mahinungdanong proyekto: New Cebu International Container Port, MCIA Runway Extension, MCIA Expansion, ug Bohol-Panglao International Airport.
Ang New Cebu International Container Port, nga anaa na sa 20.33 porsiyento ang konstruksyon, gitukod aron masulbad ang kahuot sa mga kargamento sa karaan nga Cebu Baseport ug mapalig-on ang Sugbo isip logistics hub sa rehiyon.
Ang P578.4-milyon nga rehabilitasyon sa MCIA Runway Extension anaa na sa 88.9 porsyento ug mahuman sa ikaduhang quarter niining tuiga. Kini makapauswag sa kaluwasan ug performance sa mga ayroplano bisan sa bati nga panahon.
Ang Expansion sa MCIA, nga ubos sa PPP project, giplano aron mapalapdan ang kapasidad sa airport ngadto sa 14 ka milyon nga pasahero matag tuig pinaagi sa bag-ong Terminal 2 ug pag-ayo sa Terminal 1.
Ang P4.53-bilyon nga Bohol-Panglao International Airport mopalapad usab sa kapasidad niini gikan sa 20 milyones ngadto sa 39 milyones ka pasahero matag tuig.
Nakapatukod na ang DOTr og 189 kilometros nga bike lanes sa Metro Cebu, ug aduna pay dugang nga 13 kilometros ug 26 ka bag-ong hunonganan sa PUV ubos sa P498-milyon nga inisyatiba.
Nagpadayon usab ang programang “Love Bus Libreng Sakay” nga dunay P360-milyon nga budget. Sukad niadtong Pebrero 2026, nakahatag na kini og 3.43 ka milyon nga libreng sakay sa duha ka dagkong rota sa Sugbo.
Matod ni Lopez, gihatagan og prayoridad sa departamento ang PPP aron maseguro nga mapadayon ang operasyon ug pagmentinar niining mga multi-billion nga kantidad nga pamuhunan. / EHP