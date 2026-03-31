DOTr motukod og regional office sa Visayas

Giaprubahan sa Regional Development Council in Central Visayas (RDC) 7 ang pipila ka mga inisyatiba alang sa imprastraktura sa Lalawigan sa Sugbo atol sa gihimong first full quarter meeting sa Sugbo.
Apil sab ang rekomendasyon nga nag-request sa national government pagluwat og Executive Order nga nag-establisar sa Department of Transportation (DOTr) regional office alang sa Visayas.
Tinguha niini nga mas mapalig-on ang implementasyon sa mga major transport projects lukop Visayas ingon man ang flagship initiatives sama sa Cebu Bus Rapid Transit (BRT), New Cebu International Container Port, alang sa himuong expansion, operations, ug maintenance sa Bohol-Panglao International Airport.
Lakip sad sa giaprubahan sa komitiba ang rekomendasyon pag-awhag sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Central Office sa pag sumiter sa Lapu-Lapu Coastal Road Project ngadto sa Investment Coordination Committee (ICC) sa National Economic and Development Authority (Neda) alang sa approval niini.
Lakip sa mga giaprubahan ang mga resolusyon ug inisyatiba alang sa transportasyon, ug street lighting project nga nagkantidad og P6.5 milyunes alang sa Lungsod sa Medellin.
Ang maong proyekto pundohan sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo pinaagi sa bahin sa rehiyon gikan sa Enhanced Energy Regulations (ER 1-94) Program nga maghatag og benepisyo sa mga host communities nga makaangkon og energy facilities. / ANV