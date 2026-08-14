DOTr wa pay tubag sa desinyo sa CBRT station atubangan sa Capitol

Pipila ka bulan human gipadayag sa Cebu Provincial Government ang ilang pagpaluyo sa report sa komite nga nagpakita ug pagsupak sa design sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) Capitol station, ang Department of Transportation (DOTr) wala pa gihapon makahatag sa gipangayong mga biswal nga ebidensya o mga kalambuan ngadto sa mga lokal nga opisyal.
Sumala ni Cebu Provincial Administrator Ace Durano sa usa ka pakighinabi sa media niadtong Miyerkules, Agusto 12, 2026, nga ang DOTr wala na makig-communicate sa probinsiya human sa nangaging mga panaghisgot bahin sa pagtuman sa mga gipangayo sa National Historical Commission of the Philippines (NHCP).
“Wala na mi makadungog gikan sa DOTr,” matod pa ni Durano.
“Ang katapusan ana ang communication ni Gov. to DOTr is for DOTr to comply with the NHCP requirement,” dugang niini.
Matod niya nga ang unang gikabalak-an sa gobernador mao ang gisugyot nga estasyon sa Capitol—partikular na kon ibutang ba kini sa tunga o sa kilid ug ang pagseguro nga ang disenyo niini dili makababag sa talan-awon sa maong landmark. Niadtong Abril, giaprobahan sa Provincial Board (PB) ang report sa komite nga nisupak sa nahimutangan sa estasyon aron mapanalipdan ang tin-aw nga talan-awon padulong sa bilding sa Kapitolyo—usa ka National Historical Landmark nga gideklarar niadtong 2008 ug gipanalipdan ubos sa National Cultural Heritage Act.
Ang NHCP nangayo kaniadto sa Provincial Government nga mosumite sa ilang opisyal nga baruganan bahin sa gisugyot nga lokasyon sa estasyon sa tunga-tunga nga bahin sa Osmeña Boulevard.
Sa usa ka sulat niadtong Pebrero 10, gipahibalo ni NHCP Chairman Regalado Trota Jose Jr. si Gov. Pamela Baricuatro nga gisusi sa komisyon ang hangyo sa DOTr nga ipadayon ang estasyon sa tunga-tunga nga bahin sa dalan.
Niadtong Abril 27, gisuportahan sa executive department ang baruganan sa PB. Nangayo si Baricuatro og mga pisikal nga modelo ug mga computer simulation gikan sa DOTr aron pamatud-an nga ang disenyo sa estasyon dili makababag sa Provincial Capitol gikan sa Fuente Osmeña Circle.
Bisan pa nga giusab sa DOTr officials ang gisugyot nga estasyon sa tunga-tunga sa dalan—pinaagi sa pagpaubos sa gitas-on niini gikan sa 4.7 metros ngadto sa 3.0 metros, pagpakunhod sa gilapdon gikan sa 6.5 metros ngadto sa 3.7 metros, ug pagsagop sa neoclassical nga estilo—nagpabilin ang baruganan sa mga lider sa probinsiya nga dili paigo ang yano nga mga drawing aron masusi kon epektibo ba kini o dili.
Taliwala sa maong pagkabalda, giklaro sa mga opisyal sa probinsiya nga ang sistema sa transportasyon makapadayon ra sa paglihok bisan walay itukod nga station direkta sa atbang sa Kapitolyo.
“As far as the Capitol is concerned, so far the way it is operating, okay ra man nga walay station diha,” matod ni Durano.
“The BRT can continue to operate without that. In fact, mas importante nga magamit gyud ang unsay nagasto diha,” dugang pa niya. / CDF