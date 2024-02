Double-decker buses gisugyot sa BRT route

Tumong sa pagpausbaw sa kasayon ug kahamugaway sa transportasyon lakip sa pagtubag sa nagkadako nga panginahanglanon sa paglihok sa siyudad, usa ka lokal nga magbabalaod nihangyo sa Department of Transportation (DOTr) nga mogamit og double-decker buses nga mobiyahe subay sa ruta sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT).

Sa gisugyot nga resolu­syon, ang author nga si Cebu City Councilor Rey Gealon, chairperson sa Traffic Management Coordination Committee (TMCC) Board, niingon nga ang double-decker buses, nga sagad gigamit sa ubang urban centers sama sa Singapore, makatanyag og dugang nga kapasidad ug episyente sa mga pasahero.

Matod ni Gealon, ang paggamit sa double-decker buses makapa-maximize sa mga sakay samtang maminosan ang gidaghanon sa mga bus nga gikinahanglan.

Sa usa ka mensahe sa chat niadtong Dominggo, Pebrero 4, 2024, si Gealon miingon nga kini nga klase sa mga bus magpadaghan sa gidaghanon sa mga pasahero nga maserbisyohan sa bisan unsang oras, nga maghubad sa mas paspas nga oras sa pagbiyahe.

“In a sense, passengers can gain what is referred to VTTS or “Value of Travel Time Sa­vings” which are the benefits provided by the reductions in the amount of time spent on travel,” matod ni Gealon.

Ang double-decker nga mga bus mao ang mga bus nga adunay duha ka deck alang sa mga biyahedor nga adunay hagdanan aron maka-access sa ibabaw nga deck.

Si Gealon miingon nga ang paggamit sa double-decker buses makahatag og kaayohan sa Siyudad, nga nag-ingon nga kini makadugang usab sa kampanya sa turismo sa Siyudad.

“Tangible benefits may be in the form of money if you are engaged in business or practicing a profession as it equates into more time with customers or clients, as the case may be, instead of being stuck in traffic with nothing else to do but wait until you reach your destination,” tipik sa resolusyon ni Gealon nga giduso sa Pebrero 1, 2024 ug gikatakda nga pagtuki ug pag-apubar sa isyo sa Miyerkules, Pebrero 7, 2024.

Si Gealon niingon nga ang iyang gisugyot nga resolusyon gisang-at niadtong Pebrero 1, 2024 ug gikatakdang tukion ug aprobahan sa Miyerkules, Pebrero 7, 2024.

Sa pagkutlo sa probisyon sa 1987 Konstitusyon sa Pilipinas, nga mao ang pagpalambo sa kauswagan ug kagawasan gikan sa kakabos pinaagi sa igong serbisyo sosyal, hingpit nga trabaho, ug usa ka mas maayo nga kalidad sa kinabuhi alang sa tanan, si Gealon mipasiugda sa kamahinungdanon sa accessible ug hapsay nga transportasyon sistema sa pagkab-ot niini nga mga tumong.

Sa pag-ila sa DOTr isip nag-unang entidad nga respon­sable sa polisiya sa transportasyon, pagplano, ug pagpatuman, si Gealon mii­ngon nga misyon sa DOTr ang paghatag og globally compe­titive ug kasaligan nga mga serbisyo sa transportasyon.