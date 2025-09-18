DPWH 7 officials, contractors gipasakaan og kasong graft

NIPASAKA og reklamo ang usa ka grupo nga Crimes and Corruption Watch International Inc. (CCWII) atubangan sa Office of the Ombudsman niadtong Septiyembre 3, 2025, batok sa pipila ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Regional Office 7 ug unom ka pribadong kontraktor.
Sa usa ka complaint-affidavit nga gipetsahan og Agusto 28, 2025, gipasanginlan sa CCWII, nga girepresentahan sa ilang chairman nga si Dr. Carlomagno Batalla, si DPWH 7 Regional Director Danilo Villa Jr., Accountant IV Joan Cano, ug ang mga wala nganli nga miyembro sa regional Bids and Awards Committee (BAC) nga nakalapas sa Republic Act Nos. 12009 ug 3019 (Anti-Graft and Corrupt Practices Act).
Matod ni Batalla, bisan pa sa “sub-par nga performance ug dako nga kalangay” sa pipila ka kontraktor sa tuig 2024, padayon gihapon kini nga gihatagan sa DPWH 7 og multi-million nga mga proyekto sa tuig 2025, nga naglapas sa procurement rules.
Ginganlan sa reklamo ang unom ka kontraktor nga giingong “gipaburan”: QM Builders, Ganzalado Enterprises, ZLREJ Trading and Construction Corporation, Quirante Construction Corporation, Cebu 7th TechnoChem Industries Inc. ug WTG Construction & Development Corporation.
“All the data cited in this complaint can be verified independently at the Project and Contract Monitoring Application (PCMA) website of the DPWH,” matod ni Batalla nga nagtumbok sa opisyal nga mga rekord sa gobiyerno nga nagsubay sa performance sa mga proyekto.
"The complaint prayed that the respondents be held administratively and criminally liable, perpetually disqualified from holding public office, and that the contractors involved be blacklisted and “forever barred from participating in any government public bidding,” dugang niya.
Gihangyo sa reklamo nga panubagon sa administratibo ug kriminal nga tulubagon ang mga opisyal, ug diskwalipikahon sa paghupot og public office hangtod sa hangtod, ug nga ang mga kontraktor nga nalambigit i-blacklist ug dili na makasalmot sa bisan unsang public bidding sa gobiyerno.
Si Batalla, ubos sa panumpa, nagpamatuod nga ang reklamo gipasaka sa maayong kabubut-on ug dili aron lang manghadlok, ug nga ang mga supporting document mahimong ipakita atubangan sa Ombudsman.
Samtang, ang samang grupo naghangyo sab sa Office of the Ombudsman-Visayas nga imbestigahan ang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Region VI ug usa ka pribadong kontraktor tungod sa giingon nilang “ghost projects,” mga irregularities sa kontrata, ug balik-balik nga kalangay sa multi-million nga flood control projects sa Iloilo ug ubang lugar.
Sa usa ka verified position paper nga gipetsahan og Septiyembre 17, 2025, ang CCWII nanawagan nga ikiha ang 13 ka mga opisyal sa DPWH 6 ug ang pribadong respondent nga si Helen Edith
Lee Tan sa IBC International Builders Corp. (IBC) tungod sa giingong paglapas sa Government Procurement Reform Act (RA 9184), Anti-Graft and Corrupt Practices Act (RA 3019), Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials (RA 6713), ug National Government Procurement Act (RA 12009).
Gipunting sa CCWII ang duha ka Iloilo flood control projects nga nalista sa “Isumbong sa Pangulo” website—ang Section 2 ug Section 3 rehabilitation works sa Iloilo City, parehong nagkantidad og P41.65 milyunes.
Matod sa grupo, ang duha ka proyekto gi-report nga nahuman sa Agusto 2023, nga lima lang ka adlaw ang gilay-on, butang nga “nagpaila nga adunay posibilidad nga ghost flood control projects” nga angay imbestigahon sa Ombudsman.
Gikutlo sa grupo ang opisyal nga datos gikan sa Project Contract Management Application (PCMA) sa DPWH, ilabi na ang “Status of Contracts – Reports for Stakeholder as of Dec. 31, 2024,” nga ilang gihulagway nga usa ka “tukma nga updated, centralized platform” para sa pag-monitor sa mga proyekto.
Matod sa CCWII, ang report nagpakita nga ang IBC adunay “dakong kalangay sa kadaghanan sa ilang mga proyekto,” apan balik-balik gihapon silang gihatagan og bag-ong mga kontrata sa DPWH Region VI.
Base sa mga stipulations sa kontrata, ang kalangay nga molapas sa 30 ka adlaw kinahanglan nga moresulta sa non-payment, pagkansela sa kontrata, o pag-blacklist sa kontraktor.
“Klaro, ang mga slippages sa IBC... kinahanglan unta nga moresulta sa non-payment, pagkansela sa kontrata, ug pag-blacklist,” gipasiugda sa grupo.
Ang reklamo nag-akusar nga sa tibuok tuig 2024, ang mga miyembro sa DPWH Bids and Awards Committee (BAC), lakip na sila si Mary Grace Hachuela, Marilou Zamora, Ormel Santos, Gladwyn Ledesma, Roland Rainier Victorino, ug Ricardo Gutierrez niipirma og pipila ka resolusyon nga nagrekomenda nga ihatag ang mga proyekto sa IBC. / CAV