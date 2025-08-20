DPWH-7: Way ghost projects sa rehiyon

GIINSISTER sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Region 7 nga wala kini mga ghost projects dinhi.
Kini maoy gibutyag ni Engr. Danilo Villa Jr., Regional Director sa DPWH-7 subay sa resulta sa gihimong validation sa audit composite team sa buhatan.
“Iyan po ang base sa naging investigation report po sa na i-assign, kino-consider po natin itong valid report po dahil wala naman po tayong kino-consider na guni-guni po o ghost project po para dito,” matod ni Villa sa Agusto 20, 2025.
Matod ni Villa nga sa kinatibuk-an adunay moabot sa kapin 600 ka mga proyekto ang na-classify nila nga naglakip sa mga drainage, revetment protection, box culvert ug uban pa sa tibuok Rehiyon 7 lakip pa niini ang Negros Island Region (NIR) sukad sa 2022 hangtod sa 2025.
Sukwahi kini sa moabot 414 ka mga proyekto sa flood control sa Sugbo nga gitaho diha sa portal sa presidente.
“Yung reconciliation ng datos po will only matter doon po sa final counting kung ilan ba talaga ang na implement base po sa typical na struktura ng drainage o flood control, kasi yung iba po rito maikokonsidera po natin sa ibang areas ng Cebu mayroon din po tayong projects seawalls na isa po sa flood mitigation structures na nakonsidera as part pa rin po ng numero ng mga flood control,” matod ni Villa.
Sa nahitabong inquiry sa Senate Blue Ribbon Committee gahapon, gimando ni DPWH Secretary Manuel Bonoan ang pagpadala og audit team sa mga rehiyon nga gilakip sa listahan sa giingong mga kwestiyonableng gidaghanon sa flood control projects, diin nalakip na niini ang Rehiyon 7.
Matod ni Villa nga sa wala pa ang mando sa auditing sa kaulohan, aduna nay giisyu nga memorandum ang buhatan sa tanang district engineering offices alang sa pagsusi sa tanang proyekto sa Central Visayas.
“Kinoconsider po natin itong proactive measure to check based po sa pronouncement ng ating presidente na apektado po ba tayo sa mga sinasabing guni-guni o mga ghost projects o yung mga kontraktor na may hindi po maganda po yung pagkagawa o may na damage na hindi na binalikan o ano ba ang ginawang remedyo para ayusin,” matod ni Villa.
Iyang gidugang nga subay sa resulta sa report sa audit team, dili apektado ang rehiyon sa giingong guni-guni o ghost projects nga gitawag sa presidente. / ANV