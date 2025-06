DPWH: Drainage sa Mandaue palapdan, limpyuhan

Imbes nga magtukod og bag-ong mga kanal, ang Department of Public Works and Highways (DPWH) Sixth District uban sa Mandaue City Engineering Office, nagtutok sa pagpalapad sa kapasidad sa kasamtangang mga culverts ug drainage system.

Kini alang sa tanang mga barangay sa Mandaue City nga bahaun aron mapugngan ang pagbaha, ilabi na nga nagsugod na ang ting-uwan.

Sa usa ka interbyu sa telepono sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Hunyo 11, 2025, si DPWH Sixth District Engineer Gumer Castillo niingon nga ang ilang mga paningkamot nagpunting sa pagpalapad sa kapasidad sa kasamtangang mga culverts ug drainage systems pinaagi sa paglimpyo niini gikan sa mga sagabal ug lapok.

“The enhancement we are doing aims to increase the volume of water these drainages can handle. Even though we haven’t built new drainage structures yet, we are cleaning the existing ones thoroughly to expand their capacity and ensure smoother water flow during heavy rains,” matod ni Castillo.

Apil sa mga bahaunon nga barangay mao ang Tipolo, Subangdaku, Ibabao-Estancia, ug Banilad.

Matod niya aduna nay daghang culverts ang siyudad, apan dili pa siya makahatag og eksaktong gidaghanon.

Gipakatap ang mga maintenance team aron limpyuhan ang mga gibara nga drainage ug culverts nga posibleng tungod sa katuigan nga pagpasagad o dili husto nga paglabay sa basura.

Dugang pa niya nga base sa masterplan sa drainage sa siyudad, daghang seksyon sa drainage ang napaayo na.

Usa ka dakong hagit ang nagpabilin ang lutsanan sa tubig sa drainage nga padulong sa dagat.

“Panahon sa high tide, dili makagawas ang tubig kay ma-trap. Adunay kasamtangan nga mga proposal kon unsaon kini pag-atubang apan kinahanglan pa kining hisgutan sa local government,” matod ni Castillo.

Dugang niya nga bisan unsa pa kamaayo ang pagkadisenyo sa usa ka flood control structure, dili kini epektibo kon walay kooperasyon sa publiko.

“Ang culvert epektibo lang kon ang mga tawo mohipos sa ilang basura. Bisan og maayo ang structure, kon pasagdan lang sa mga tawo, dili gihapon kini epektibo,” dugang niya.

Mahitungod sa mas dako nga flood-control infrastructure ubos sa masterplan, si Castillo niingon nga dugang nga diskusyon sa kagamhanan sa siyudad ang gikinahanglan aron ma-finalize ang plano alang sa dugang nga culverts sa mga strategic nga lugar.

Sa mga lugar duol sa creek ug sapa, adunay sugyot sa pagpalapad sa mga agianan aron mas epektibo nga moagas ang tubig sa baha. / CAV uban ni Zenn Dee Tejero, CNU intern, Trixcy Shien Cobarde, Benedicto College intern