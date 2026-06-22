DPWH makigsabot sa mga tag-iya sa yuta sa Naga nga wa pa mabayri

Wa pa mabayri ang 65 ka tag-iya sa balay ug yuta nga naapektuhan sa Segment 3A sa Metro Cebu Expressway alang sa ilang right-of-way compensation, bisan pa man kon naguba na ang ilang mga kabtangan sukad pa niadtong 2019 tungod sa demolisyon alang sa maong proyekto.
Nagtapok ang mga wala pa mabayri nga residente sa construction site sa Barangay Cantao-an, Dakbayan sa Naga, niadtong Lunes, Hunyo 22, 2026, aron personal nga ipahibawo ang ilang mga reklamo sa mga opisyal sa nasyonal nga gobiyerno atol sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Apan, ang mga residente nakahigayon lamang sa pagpakig-estorya sa legal nga representante sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Region 7 bahin sa ilang kabalaka.
Human sa ilang pagpakita didto, gitakda sa ahensya ang usa ka pormal nga miting uban sa mga tag-iya sa balay ug yuta sa Martes, Hunyo 23, sa opisina sa DPWH 7 sa South Road Properties (SRP) aron hisgutan ang dugay nang pending nga kompensasyon.
Usa sa mga naapektuhan mao si Nena Dadol, 58, nga nipadayag sa kasakit ug kapakyasan nga gibati sa mga pamilyang napahawa sa ilang gipuy-an.
“Nagpaabot baya gyud ko,” matod ni Dadol.
Si Dadol, nga lumad sa Masbate, nibalhin uban sa iyang pamilya sa Cebu niadtong 2017 aron masiguro ang tambal sa iyang anak nga adunay panginahanglan sa mental health medication. Nipalit siya og yuta sa Barangay Cantao-an tungod kay barato pa kini niadtong panahona, apan giguba sa gobiyerno ang ilang balay alang sa expressway project niadtong 2019.
Samtang ang uban niyang mga silingan nakadawat na sa kompensasyon, si Dadol niingon nga hangtod karon wala pa siya makadawat.
Nahinumduman usab niya ang iyang dakong kasubo human sa dako nga pagkahugno sa dalan sa project site niadtong Oktubre 2023.
“Sa tinuod lang katung pagkahugmak dire nihilak gyud ko. Ang akong paghilak dili tungod kay mahadlok ko kay basin magkasakit napud akong anak, maglisud ko og balik,” matod niya.
Bisan pa sa tambag sa iyang grupo nga dili motambong sa pagbisita sa Presidente, nipili si Dadol nga magpabilin duol sa site aron masiguro nga makita ug madungog ang ilang kahimtang ug ang ilang mga balay nga nangaguba.
“Akoa man gud is bahala na basta nakahibawo sila ngano nga niari ko,” dugang niya.
“Dili baya lalim gyud, muana baya sila nga sige lang huwat lang mo, moingun lage sila nga huwat lang mo pero kami mas labaw mi nga wala mi gisaligan,” matod ni Dadol. / CDF